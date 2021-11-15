Хаджимурад Абашилов дал интервью программе ЦУР на неделе

Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана Хаджи-Мурад Абашилов в эфире радиопрограммы «ЦУР на неделе» заявил о том, что в Дагестане активно представлено женское предпринимательство.

В интервью он рассказал о деловом форуме «Открытый Дагестан», который прошел в Каспийске в минувшую субботу.

По словам Абашилова, участники форума обсудили перспективы развития малого и среднего бизнеса в Дагестане, стали зрителями федеральных экспертов в области привлечения инвестиций, территориального развития и экспорта, а также и сами поделилилсь успешными кейсами из бизнес-индустрии. Крупные торговые, промышленные, энергетические и сельскохозяйственные компании представили на форуме свою продукцию.

«Для нас предприниматель Дагестана — это человек, который обладает феноменальной компетенцией в плане выживаемости и взаимодействия в высококонкурентных условиях. Новые сферы внутри республики пока нам даются сложнее, а вот вовне мы идем лучше. Нужно отметить, в Дагестане много женщин-предпринимателей, и женский бизнес в регионе успешно развивается», — сказал Хаджи-Мурад Абашилов.