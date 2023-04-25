Хаджи-Мурад Абашилов: «Участие в конкурсе «Лидеры России» — великолепная школа, независимо от результатов»

Накануне очередного сезона конкурса управленцев «Лидеры России» своими воспоминаниями с «Молодежкой» поделился победитель федерального финала третьего сезона (в 2020 году) Хаджи-Мурад Абашилов.

Напомним, что вскоре после победы он возглавил региональное агентство по предпринимательству и инвестициям, а позднее был назначен заместителем генерального директора Махачкалинского морского торгового порта.

— Хорошо помню множество подробностей, связанных с конкурсом, — рассказал Хаджи-Мурад Абашилов. – Непосредственно его курировал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, а в целом сама идея исходила от руководства страны.

На том момент я был занят в бизнесе, будучи директором по развитию группы компаний «Киргу», с интересом занимался этим делом, и моим основным мотивом участия в конкурсе было скорее профессиональное и личностное развитие, новые знания и опыт, нежели победные амбиции.

Как и другие участники, я начал с первого этапа, он проходил дистанционно. На этом этапе задания были относительно не самыми сложными, но все же учитывались и образование, и опыт, и знания.



Оказавшись в числе прошедших эту стадию, я отправился в Пятигорск, где состоялся региональный этап конкурса. В нем приняли участие представители всех регионов Северного Кавказа, в том числе и 30 конкурсантов из Дагестана.

В итоге от нашей республики во всероссийский суперфинал прошли семь управленцев. Он был запланирован на конец марта 2020 года, однако из-за тогдашней пандемии коронавируса его пришлось перенести на осень. Заключительный этап прошел 6-7 сентября в подмосковном Солнечногорске. В нем приняли участие 300 человек.



Победителями финальной стадии стали четыре участника от нашей республики: Патимат Омарова, Вагаб Абдулхамидов, Алихан Аварский и я.

Само участие в проекте считаю весьма мощным прорывом для развития участников. Независимо от итогов. Новые знания, новый опыт, проверка себя, своих способностей (в самых различных условиях, в том числе в стрессовых). А также общение с крупными руководителями: в частности, моим наставником был Сергей Степашин, известный по работе во главе силовых ведомств и Счетной палаты России, а в конце 1990-х годов он возглавлял федеральное правительство.

Задания в конкурсе были подготовлены таким образом, чтобы оценивать различные качества участников: образование, знания, организаторские способности, самообладание, умение работать в команде, умение управлять своими эмоциями и т. д.

Оценивалось умение ясно и доходчиво донести до собеседника свои мысли, свои идеи, умение убеждать. И, наоборот, понимать суть сказанного другим человеком, слушать и принимать его аргументы.

Оценивалось даже то, как ведет себя участник, когда его идеи были отвергнуты, как он реагирует на ситуацию, оказавшись в ней в роли «проигравшего».

Был, к примеру, эпизод, когда один из явных претендентов на победу, очень грамотный и яркий управленец, раздраженный точкой зрения (и манерой излагать ее) другого участника, рявкнул ему «Закрой свой рот!». И еще швырнул в него карандаш. И сразу стало понятно, что он, скорее всего, выбывает из круга кандидатов на общую победу…

Да, скажу еще об одной стороне конкурса, которую считаю важным приобретением для себя. Это как раз знакомство и общение с другими участниками, наше знание друг друга, наши образовавшиеся связи, наши новые возможности в связи с этим.

По приезде в Дагестан со мной связались, так сказать, с площади. И была организована встреча победителей-дагестанцев с тогдашним главой республики Владимиром Васильевым. На тот момент никакого назначения не состоялось: думаю, чтобы не получалось так, что уже уходящий глава формирует команду управленцев (а как воспримет это назначение будущий руководитель региона? не логичнее ли оставить этот вопрос на его усмотрение?)

Вот уже с приходом в Дагестан Сергея Алимовича я через промежуточную должность первого заместителя вскоре возглавил республиканское агентство по предпринимательству и инвестициям. Позднее по приглашению руководства Махачкалинского морского торгового порта перешел туда.

Считаю эту работу там очень близкой и подходящей для меня сразу по нескольким обстоятельствам. С деятельностью порта была связана моя дипломная, о его работе я был осведомлен не понаслышке. И, конечно, важным для меня мотивом являются те задачи, те перспективы, которые связаны с нашим портом на торгово-экономическом направлении в международных масштабах.

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