Практические советы для дагестанских паломников

Подберите и внимательно прочитайте специальную литературу, подготовленную Муфтиятом РД для паломников. Ознакомьтесь с обрядами хаджа, его обязательствами и запретами. Вы будете чувствовать себя уверенно и спокойно, понимая смысл выполняемых

действий. Начните приготовления как можно раньше, чтобы у вас было время для собственного познания, оценки своих возможностей и духовного просвещения.

Сбор документов

Выезжающие в КСА паломники должны убедиться в правильном оформлении

загранпаспорта и виз. Саудовская виза на хадж выдается паломнику в стране его постоянного проживания, но не в третьей стране и не на территории Королевства. Предварительно перед отправлением сделайте копии всех необходимых (в путешествии) документов.

Подробную информацию о необходимых для паломников документах можно узнать на официальном сайте ООО «Марва-тур».

Внимание! Порядок оформления и правила получения виз определяет Консульско-визовая служба посольства Королевства Саудовской Аравии в Москве. Как правило, оформлением всех документов занимается агентство, в

которое вы обратились.

Взаимодействие с руководителем группы

После подачи документов турфирма формирует группы паломников и определяет руководителей и их помощников для каждой группы. На весь период паломничества руководитель группы и его помощники

сопровождают паломников и оказывают всю необходимую помощь.

Любой вопрос который вас беспокоит или вызывает сомнения нужно уточнять у руководителя своей группы. До поездки в паломничество руководители групп проводят встречи с паломниками и дают конкретные рекомендации о том, как подготовиться и что взять с собой.

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ?

Необходимое внимание следует уделить подбору личных вещей, которые берутся в поездку. Паломникам, посещающим святые места, рекомендуется иметь минимальный багаж, в который входит сменная одежда, предметы личной гигиены, вещи первой необходимости, а также личная аптечка. Если вы что-то забудете, то практически все необходимое вы сможете приобрести

на месте пребывания.

1. Ихрам

Мужской ихрам состоит из двух белых несшитых кусков ткани. Лучше, чтобы это был хлопок или другой материал из натуральных волокон, пропускающий воздух и впитывающий влагу. Размеры ихрама могут быть такими: нижняя часть — 45 см х 120 см, верхняя часть — 45 см х 75 см. Приобретите пояс, которым вы будете подвязывать нижнюю часть ихрама. Женский ихрам — это женская просторная одежда, покрывающая тело, кроме лица и кистей рук.

2. Лекарства

Чтобы не пришлось тратить деньги на лекарства, возьмите с собой все

необходимое. Лекарства должны иметь аннотацию, чтобы избежать задержки при прохождении таможенного контроля. Если лекарство специфическое, то лучше захватить рецепт врача (медсправку), подтверждающую необходимость применения того или иного препарата. Необходимо предусмотреть защиту от перегрева, обезвоживания организма,

деминерализации и истощения. Запаситесь жаропонижающими, желудочными

средствами, антисептиками, антибиотиками, перевязочными материалами. Проконсультируйтесь с вашим доктором, какие конкретно лекарства следует взять.

Общеизвестными средствами, находящимися в аптечке, могут быть следующие: аспирин (при температуре), фестал (при болях в желудке),

активированный уголь (при отравлениях), иммодиум (при расстройстве кишечника), супрастин (при аллергии), визин (при воспалении глаз), пластырь (мозоли, порезы), йод, бинт, вата, антибактериальный крем,

препараты от простуды и кашля; мультивитамины. ВНИМАНИЕ! Не берите лекарства и другие предметы в стеклотаре. Проверьте, хорошо ли завинчены крышки упаковок.

3. Одежда

В зависимости от того на кокой период попадается хадж нужно подбирать одежду. Вопросы по выбору гардероба также лучше уточнить у руководителя своей группы.

В дорогу рекомендуется брать только самые необходимые вещи. Тщательно продумайте ваш гардероб. Мусульманкам предписано ношение хиджаба — одежды, скрывающей ее тело от посторонних взглядов, за исключением лица и кистей рук. Поэтому возьмите просторную одежду из легких, непрозрачных, немнущихся тканей неброских цветов. Рекомендуется заранее запастись белым хлопчатобумажным платьем (с широкими белыми брюками,

поддеваемыми под него). Впрочем, этот комплект будет повсеместно в продаже в Мекке и в Медине. Платки лучше также иметь из натуральных тканей больших размеров, так будет удобнее вам. Имейте сменное белье на весь период пребывания в пути.

В гостинце есть возможность стирать белье. Профессиональная стирка и глажка одежды обходится довольно дорого в период хаджа, поэтому будьте готовы делать это сами. Выберите легкую удобную обувь и ни в коем случае не на каблуках (для женщин)! Возьмите теплые вещи: кофты, свитера, носки.

4. Деньги

Возьмите достаточно денег в виде свободно конвертируемой валюты. Вы сами должны определить, сколько денег вам потребуется на питание, транспорт, проживание, покупки и т.д. Не афишируйте среди попутчиков, какую сумму

вы везете и где храните деньги. В связи с санкциями возможность использования пластиковых карточек за рубежом ограничено или просто невозможно.

5. Чемодан

Готовясь к предстоящему паломничеству, не забудьте купить удобный и прочный чемодан или дорожную сумку, лучше на жесткой основе. Можно взять чемодан с ключом, чтобы избежать неприятной кражи вещей. Только не

забудьте код! Упаковывая вещи, на дно положите тяжелые предметы и обувь,

завернутую в пакет; сверху положите ихрам, рубашки (платья), брюки; далее теплые вещи, не мнущиеся предметы рекомендуем скатать роликом.

6. Продукты

Рекомендуется иметь с собой минимум еды и воды, чтобы при желании «перекусить» привычной едой в аэропорту, во время длительной процедуры пограничного контроля и т.д. Хотя продукты питания вы сможете купить в любом месте, перевалочные пункты, не говоря уже о городских супермаркетах. Надо учитывать, что в аэропортах еда и закуски стоят на порядок дороже чем в других местах.

Саудовские власти не разрешают ввозить продукты в значительных количествах. Не берите скоропортящиеся продукты. И ни в коем случае не заворачивайте продукты в газеты, на которых имеются картинки обнаженных

тел, чтобы не иметь неприятности на таможне.

7. Разное

Ниже приводится перечень предметов ежедневного пользования, которые

пригодятся вам во время поездки: — зубная щетка, паста, зеркальце, расческа, бритва, туалетная бумага, салфетки, мыло (недезодорированное, детское), мыльница, мочалка, шампунь и др. предметы гигиены;

— можно установить на телефоне приложения позволяющие читать Священный Коран и другие молитвы, необходимые для паломников;

— тапочки, зонтик, солнцезащитные очки и другие аксессуары;

— бытовые приборы: электробритва, фен (220 V);

— если вы собираетесь готовить пищу самостоятельно, то возьмите

необходимую для этого посуду. Если любите чай, то чайник или кипятильник.

ДОРОЖНАЯ СУМКА ПАЛОМНИКА

Хадж — это самая важная поездка в жизни мусульманина. Итак, если вы сдали документы и уже известна дата отправки, самое время

подготовить дорожную сумку. Содержимое дорожной сумки у паломников разных стран может отличаться, поэтому, не обобщая, постараемся собрать сумку среднестатистического российского паломника. Надо учитывать что для

паломников будет ограничение веса багажа. Точный вес допустимого багажа надо уточнять у руководителя своей группы.

Для начала нужно выбрать хорошую сумку и при этом учесть, прямым рейсов до КСА вы летите или же комбинированном рейсом, который предполагает, что часть пути будут преодолевать на автобусе. В любом случае

дорогу между Меккой и Мединой преодолевают наземным транспортом.

Лучше всего остановить свой выбор на двух чемоданах разных размеров: большом (для основной массы вещей) и малом (его вы возьмёте с собой в салон самолёта или автобуса как ручную кладь).

Перечень вещей, необходимых для паломника:

— книга о Хадже, где рассказано об условиях и обязанностях совершения Хаджа. Или как альтернативный вариант можно скачать на смартфон электронную версию книги о хадже, а также другие приложения, которые могут пригодиться паломнику во время Хаджа;

— предметы личной гигиены.

При выборе одежды нужно учитывать время года. Если совершение Хаджа выпадает на зиму или осень, то тёплая одежда не помешает, а для паломников, отправляющихся комбинированным рейсов, она просто необходима. Также надо учитывать, что везде в аэропортах действуют сильные кондиционеры и будут резкие перепады температуры. Приезд в Королевство знаменуется полным

переходом на одежду коллекции «весна – лето».

При совершении обрядов придётся очень много ходить и выбор обуви тоже имеет важное значение. Обувь должна быть лёгкой, удобной, чтобы не появились мозоли. Такие же требования и при выборе тапочек и сандалий, а без них не обойтись мужчинам, потому что им

после вступления в Хадж нельзя одевать обувь, которая закрывает полностью ноги.

Из еды хорошо взять те продукты, которые не портятся (консервы, сухофрукты, мёд, орехи и т.д.). Некоторые паломники на комбинированных рейсах берут с собой продукты или покупают их по дороге и готовят еду сами на перевалочных остановках. А по приезду в Медину в гостинице тоже можно

приготовить еду с учётом своих национальных кулинарных традиций.

Те, кто болен, должны проконсультироваться с врачами перед поездкой и взять лекарства в дорогу. Также было бы хорошо заранее узнать названия аналогов этих лекарств, если вдруг не дай Бог, они пригодятся в дороге. Комплекс

витаминов пригодится паломнику для поддержания сил.

Ещё один момент, который должен учитывать паломник в пути и во время совершения ритуалов Хаджа. Не всегда есть возможность подзарядить севший аккумулятор мобильного телефона. Здесь выручает запасной аккумулятор, который вы взяли с собой. Когда мужчины одевают ихрам — два куска материи, в которые они облачаются после вступления в Хадж, это означает, что нет больше карманов, куда можно было бы положить деньги или мобильный телефон. Тогда нужна маленькая сумочка, которую можно носить на плече или ещё лучше — взять сумочку-пояс, он поможет удержать ихрам и послужит как дорожная сумка. Но нужно быть осторожными, чтобы какой-нибудь воришка не оставил вас без гроша в кармане.

Паломнику также хорошо держать при себе карточку, где указан адрес и телефон гостиницы, телефоны руководителей группы и офисов обслуживания российских паломников.

Материальное и духовное…

Самое же необходимое, что должен взять с собой паломник, отправляясь в Хадж — это богобоязненность, терпение, человеколюбие, умение прощать. А гордость, высокомерие, несдержанность и другие пороки лучше сдать в камеру хранения в аэропорту или на вокзале. После совершения Хаджа, уже на родине,

нужно подумать, стоит эти качества забирать обратно, может, лучше оставить навечно в камере хранения?

На Святой земле многие задаются вопросом, что привести из Хаджа домой. Всё, что привозится делится на два вида – материальное и духовное. Материальное несравнимо с духовным, хотя не все это понимают. Лучшим практическим подарком для родных и близких будет молитвенный коврик из Мекки или Медины; также не забудьте купить мединские финики «аль-Аджва». А всё остальное мы можем найти и дома на любом рынке.

А все из категории «духовное» можно приобрести в Хадже бесплатно и столько, сколько сможет вместить сердце мусульманина. Источник воды Зам-Зам

только в Мекке, поэтому нужно постараться выпить его сколько есть силы. Нужно постараться взять как можно больше искренности, непоколебимой веры, стойкости в поклонении и сил в воздержании от запретного. За все эти бесценные дары мы можем расплатиться искренним сожалением о грехах.

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