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Хадж в этом году смогут совершить только вакцинированные паломники

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К хаджу будут допущены только паломники, получившие вакцину от коронавируса. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Королевства Саудовская Аравия (КСА).

Так, согласно требованиям принимающей стороны, желающим совершить паломничество к святым местам в Мекке и Медине необходимо предоставить документальное подтверждение получения прививки, также остается обязательным требование иметь свидетельство международного образца о прививках против менингита и желтой лихорадки.

Помимо этого, власти Королевства вакцинируют всех медиков, которые будут работать во время хаджа в Мекке и Медине.

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