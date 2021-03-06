Хадж в этом году смогут совершить только вакцинированные паломники

К хаджу будут допущены только паломники, получившие вакцину от коронавируса. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Королевства Саудовская Аравия (КСА).

Так, согласно требованиям принимающей стороны, желающим совершить паломничество к святым местам в Мекке и Медине необходимо предоставить документальное подтверждение получения прививки, также остается обязательным требование иметь свидетельство международного образца о прививках против менингита и желтой лихорадки.

Помимо этого, власти Королевства вакцинируют всех медиков, которые будут работать во время хаджа в Мекке и Медине.