Хабиб Ухумаев – пример для молодежи Гумбетовского района

В эти дни в доме Хабиба Ухумаева в селе Мехельта царит настоящая радость, ведь участник специальной военной операции приехал в отпуск. С нетерпением ждали героя и тепло приняли его мама, братья, племянница и племянники. Также почти все жители села успели навестить Хабиба.

Ухумаев не разочаровал ожиданий жителей Мехельты. Он принимает участие в СВО на Украине с первых дней, проявляя себя на передовой как настоящий герой. Благодаря своей мужественности и доблести он получил звание младшего сержанта досрочно и был назначен командиром штурмового отделения. В одном из боев Хабиб получил ранение в ногу, однако после лечения и восстановления незамедлительно вернулся в строй вместе со своими товарищами.

Теперь Хабиб Ухумаев наслаждается отпуском в кругу своих близких, но продолжает являться примером для всех молодых жителей Мехельты и Гумбетовского района в целом. Этот молодой боец стал истинной легендой, стоит только взглянуть на его подвиги на передовой.

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