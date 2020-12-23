Сергей Меликов встретился с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. На встрече обсудили развитие в республике футбола и строительство спортивной базы в родном селе чемпиона. В селе Сильди уже строится спорткомплекс на средства Нурмагомедова. Он рассчитан на 60 мест. Планируется строительство новой базы, так как желающих заниматься профессиональным спортом больше. Здесь проходят свои сборы, в которых участвуют и зарубежные спортсмены.

Сергей Меликов заявил о намерении поехать на место для того, чтобы определить локацию для строительства базы.

Хабиб Нурмагомедов заявил о готовности поддержать дагестанский футбол. Он поможет в строительстве футбольных академий, реконструкции стадиона «Динамо» и поддержит «Анжи».

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