Спорт

Хабиб Нурмагомедов открыл спортивную площадку в Махачкале

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Хабиб Нурмагомедов и президент российской федерации баскетбола Андрей Кириленко официально открыли спортивную площадку на территории 42-й махачкалинской школы.

На площадке есть корт для игры в баскетбол, октагон для спаррингов, а также зона для воркаута.

Площадка подарена образовательному учреждению благотворительным фондом «Кириленко-детям». Она представляет собой арт-объект, в котором объединены традиции народов Дагестана и современное искусство: кубачинский орнамент, будто обвивающий подножье баскетбольной стойки, и одновременно с этим расписанная граффити стена здания.

Изображение спортсменов выбрано как точка, объединяющая два вида спорта: плотный контакт и борьба возможны не только на ринге, но и на баскетбольном корте.

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