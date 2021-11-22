Хабиб Нурмагомедов открыл спортивную площадку в Махачкале

Хабиб Нурмагомедов и президент российской федерации баскетбола Андрей Кириленко официально открыли спортивную площадку на территории 42-й махачкалинской школы.

На площадке есть корт для игры в баскетбол, октагон для спаррингов, а также зона для воркаута.

Площадка подарена образовательному учреждению благотворительным фондом «Кириленко-детям». Она представляет собой арт-объект, в котором объединены традиции народов Дагестана и современное искусство: кубачинский орнамент, будто обвивающий подножье баскетбольной стойки, и одновременно с этим расписанная граффити стена здания.

Изображение спортсменов выбрано как точка, объединяющая два вида спорта: плотный контакт и борьба возможны не только на ринге, но и на баскетбольном корте.