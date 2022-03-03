Hа 3 марта 2022 года число подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом в Республике Дагестан достигло 89662

По состоянию на 3 марта 2022 года число подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом в Республике Дагестан достигло 89662.

Лабораториями по ПЦР-диагностике в РД проведено 4466096 исследований, в том числе за истекшие сутки 11256. За период наблюдения находились на изоляции 196068 человек. Снято по истечении срока изоляции 195489 человек, в том числе за истекшие сутки 191. За сутки поставлено на изоляцию 82 человека. Находится на изоляции 579 человек, в том числе 1 старше 65 лет.

Управление Роспотребнадзора по РД напоминает всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) о необходимости максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.