Гюлага Бабаева: «При содействии Правительства «Каякент» станет одной из лучших курортных зон страны»

Руководитель «Центра развития туризма и народного творчества» города Дербента Гюлага Бабаева прокомментировала инициативу Главы Дагестана Сергея Меликова о строительстве морского круглогодичного города-курорта на территории Каякентского района, озвученную на заседании Госсовета по развитию туризма в рамках Восточного экономического форума.

«Жаль, что строительство курорта намечено не в Дербенте и не в Дербентском районе. Ранее санаторий «Каякент» считался одной из ведущих здравниц Дагестана. И ее возрождение при содействии Правительства послужит тому, что Каякентская зона станет одной из лучших курортных зон страны. Естественно, возрастёт поток туристов в Дагестан, что послужит экономическому развитию.

Дагестан смело заявил о себе всему миру, нам есть что показать туристу, чем его удивить. Ведь не зря у россиян возрос интерес к самой южной республике страны», — сказала Гюлага Бабаева.