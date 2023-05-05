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Гянжеви Гаджибалаев награжден за смелость при выполнении служебного долга в зоне СВО

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Дагестанскому журналисту Гянжеви Гаджибалаеву вручили награду «За смелость при выполнении служебного долга в зоне СВО».

Награду вручил заместитель гендиректора – главный редактор информационного агентства России ТАСС Михаил Петров. Гянжеви Гаджибалаев – один из первых российских корреспондентов, который был направлен в зону СВО. Он успел поработать в Донецкой Республике, Херсонской и Запорожской областях.

Ранее глава Республики Дагестан Сергей Меликов наградил собкора ТАСС в регионе Гянжеви Гаджибалаева именными часами за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга.

Источник: Мирмол

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