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Гвардии лейтенант Исмаил Магомедов награжден орденом Мужества

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Продвигаясь вглубь обороны на танке, лейтенант Исмаил Магомедов обнаружил вооруженное формирование украинских боевиков.

Российский офицер, оценив силы противника, принял решение дать бой врагу и сходу атаковал националистов. По итогам скоротечного боя национаоисты были уничтожены.

Далее, продвинувшись вглубь обороны, лейтенант Магомедов вместе с вверенным ему взводом укрепились в заданном районе для последующего наступления и освобождения населенного пункта, оккупированного украинскими боевиками.

Противник, стремясь сорвать наступление войск ВС РФ, атаковал позиции взвода Исмаила Магомедова с применением минометов. Сориентировавшись в ситуации, гвардии лейтенант Магомедов вывел свой взвод из-под обстрела.

В результате минометного обстрела Исмаил получил тяжелое осколочное ранение в левую руку, однако, самостоятельно оказав себе первую медицинскую помощь, продолжил наступление, в результате которого населенный пункт был освобожден.

За мужество и героизм, проявленные в ходе проведения специальной военной операции гвардии лейтенант Исмаил Магомедов награжден орденом Мужества.

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