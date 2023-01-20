Гусенхан Каримгаджиев из села Кунзах обеспечивает боеприпасами самоходку «Тюльпан»

Гусенхан Каримгаджиев из села Кунзах Гумбетовского района обеспечивает боеприпасами самый мощный в мире самоходный миномёт «Тюльпан».

Он принимает участие в специальной военной операции на Украине с первых дней, вернулся в строй после ранения в ногу, поменял транспорт после обстрелов, продолжает защищать Россию.

Неофашисты киевского нацистского режима обстреляли российских военных ракетным комплексом «Точка-У», Каримгаджиев получил осколочное ранение в ногу. После лечения снова вернулся в зону СВО.

Принял участие в операции освобождения Мариуполя. Каримгаджиев мужественно и с честью выполняет свой воинский долг.

На имя директора Кунзахской школы Асхабали Гамзатова поступило благодарственное письмо за воспитание достойного сына Отечества Гусенхана Каримгаджиева.

Источник: https://t.me/Gumbet05/4090