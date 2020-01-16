Гусен Шахпазов назвал послание Президента важнейшим событием за последние 10 лет

Председатель исполкома Федеральной лезгинской национально-культурной автономии Гусен Шахпазов назвал послание Президента РФ Федеральному Собранию от 15 января 2020 важнейшим событием в политической сфере нашего государства за последние десять лет.

Социальная справедливость и снижение показателя бедности – это одна из главных идей обращения Президента. Большие изменения планируются и в политической сфере, вплоть до внесения поправок в основной закон государства — Конституцию.

Системам образования и здравоохранения также было уделено большое внимание.

Гусен Шахпазов отметил, что тот факт, что Правительство страны подало в отставку, сразу после послания Президента свидетельствует о том, что в государстве будут большие перемены.

Напомним, на церемонии оглашения послания Президента присутствовал и Владимир Васильев.