Экономика

Гусейн Гусейнов: «Инвестпроекты в Дагестане охватывают практически все сферы экономики»

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Дагестан сформировал реестр из 48 инвестиционных проектов, которые охватывают практически все сферы экономики республики.

Об этом руководителю Дагестана Сергею Меликову доложил руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Гусейн Гусейнов. По его словам, инвесторы в республике реализуют проекты в сфере АПК, промышленности, туризме, а также в сегменте возобновляющих источников энергии, транспортной отрасли.

«Только в сфере промышленности общая сумма инвестиций превышает 16 млрд рублей. На выходе республика получит несколько тысяч рабочих мест в сфере обувной промышленности, стекольного кластера, сектора производства строительных материалов», — сообщил Гусейнов, уточнив, что инвесторам оказывается сразу несколько видов господдержки.

В их числе предоставление земель без торгов, налоговые послабления, господдержка по линии структурных подразделений Агентства на сумму 40 млн рублей. Вместе с тем, по словам докладчика, в условиях санкционного давления ряд инвесторов переориентировали свои проекты и уже прорабатывают партнерство с зарубежными странами-партнерами.

Источник: Мирмол

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