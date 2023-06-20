Гусейн Гусейнов: «Инвестпроекты в Дагестане охватывают практически все сферы экономики»

Дагестан сформировал реестр из 48 инвестиционных проектов, которые охватывают практически все сферы экономики республики.

Об этом руководителю Дагестана Сергею Меликову доложил руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Гусейн Гусейнов. По его словам, инвесторы в республике реализуют проекты в сфере АПК, промышленности, туризме, а также в сегменте возобновляющих источников энергии, транспортной отрасли.

«Только в сфере промышленности общая сумма инвестиций превышает 16 млрд рублей. На выходе республика получит несколько тысяч рабочих мест в сфере обувной промышленности, стекольного кластера, сектора производства строительных материалов», — сообщил Гусейнов, уточнив, что инвесторам оказывается сразу несколько видов господдержки.

В их числе предоставление земель без торгов, налоговые послабления, господдержка по линии структурных подразделений Агентства на сумму 40 млн рублей. Вместе с тем, по словам докладчика, в условиях санкционного давления ряд инвесторов переориентировали свои проекты и уже прорабатывают партнерство с зарубежными странами-партнерами.

Источник: Мирмол