Гури Рахманова в онлайн режиме

Российский Дом народного творчества к празднику 12 июня подготовил Фестиваль любительского творчества «Голоса России» в онлайн формате. В фестивале примут участие вокальные группы и отдельные исполнители, семейные и инструментальные ансамбли.

Всем участникам было необходимо до 10 июня отправить записи на почту РДНТ. От Агульского района участие в общероссийском исполнении государственного гимна приняли Яхья Исаков, Роза Ахмедова, Динара Аюбова, Залму Шахалбузова и Гури Рахманова.

Также Гури Рахманова исполнила сольную песню в этническом костюме с традиционными украшениями по национальным мотивам. Организаторы конкурса отметили этнический колорит, который отражает нашу культуру и традиции.

Алена Магомедова