ГУПы трансформируют в ООО и обеспечат республиканским финансированием

Абдулпатах Амирханов провел заседание Правительства РД, где обсудил деятельность государственных унитарных предприятий (ГУП).

Из доклада руководителя Минимущества РД Заура Эминова Дагестан имеет 45 ГУПов, из которых 33 действуют, 8 проходят процедуру банкротства, 11 почти ликвидированы, а 3 не действуют.

Ввиду состояния ГУПов и их деятельности рассмотрен вариант преобразования их в общества с ограниченной ответственностью со 100% долей республики в капитале. Данное решение поддержано парламентом.