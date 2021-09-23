Политика

ГУПы трансформируют в ООО и обеспечат республиканским финансированием

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Абдулпатах Амирханов провел заседание Правительства РД, где обсудил деятельность государственных унитарных предприятий (ГУП).

Из доклада руководителя Минимущества РД Заура Эминова Дагестан имеет 45 ГУПов, из которых 33 действуют, 8 проходят процедуру банкротства, 11 почти ликвидированы, а 3 не действуют.

Ввиду состояния ГУПов и их деятельности рассмотрен вариант преобразования их в общества с ограниченной ответственностью со 100% долей республики в капитале. Данное решение поддержано парламентом.

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