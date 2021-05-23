Политика

Гунибский район ждёт газификация и модернизация соцобъектов

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Делегация Правительства Дагестана и руководители различных ведомств во главе с Председателем Правительства РД Абдулпатахом Амирхановым проинспектировали Гунибский район. В процессе посещения осмотрели предполагаемую трассу газификации муниципалитета и ряд соцобъектов. В частности, делегация побывала в селе Согратль, где оценила состояние образовательных учреждений и участковой больницы. По факту визита даны поручения по газификации района, строительству новой школы и детского сада в селе Согратль, а также по подбору мер поддержки участковой больницы.

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