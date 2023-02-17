Гумпомощь от Каспийчан была передана представителям ПВО

13 февраля в библиотеке имени Фазу Алиевой города Каспийска была собрана партия гуманитарной помощи войскам противовоздушной обороны. По словам организатора Мадины Темировой, данная помощь была оказана по просьбе самих военнослужащих.

“Мы решили консолидировать усилия. Вместе с муниципальным штабом “Мы вместе” г. Каспийска, движением матери России РД, женским составом партии “Единая Россия” объявили такую акцию”, — поясняет директор библиотеки Мадина Темирова.

В ближайшие дни гуманитарная помощь будет расформирована по подразделениям и доставлена в самые короткие сроки до мест назначения.