Гумбетовцы «Ураганом» сносят позиции националистов в зоне СВО

Реактивной системой залпового огня «Ураган» гумбетовцы сносят позиции неофашистов в ходе специальной военной операции на Украине. Уроженец села Средний Арадирих Шамиль Газимагомедов и выходец из села Верхний Арадерих Ражаб Курбанов накрывают огнём укрепления, технику и живую силу противника, не давая врагам нанести вред России.

Воины из Гумбетовского района проявляют себя мужественно, успешно выполняют боевые задачи, защищают рубежи и стратегические интересы России. Пожелаем нашим воинам успехов во всем и всего самого наилучшего!