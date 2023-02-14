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Гумбетовцы «Ураганом» сносят позиции националистов в зоне СВО

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Реактивной системой залпового огня «Ураган» гумбетовцы сносят позиции неофашистов в ходе специальной военной операции на Украине. Уроженец села Средний Арадирих Шамиль Газимагомедов и выходец из села Верхний Арадерих Ражаб Курбанов накрывают огнём укрепления, технику и живую силу противника, не давая врагам нанести вред России.

Воины из Гумбетовского района проявляют себя мужественно, успешно выполняют боевые задачи, защищают рубежи и стратегические интересы России. Пожелаем нашим воинам успехов во всем и всего самого наилучшего!

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