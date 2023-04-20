Гумбетовцы приняли участие в церемонии оглашения Послания Главы Дагестана НС РД

Заместитель Председателя Народного Собрания Дагестана Сайгидахмед Ахмедов, муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди (къ.с.), глава МР «Гумбетовский район» Галип Галипов, заместитель председателя Комитета Народного Собрания РД по образованию и науке Абдулвахид Лабазанов, депутат Народного Собрания РД Хаджимурад Магомедов, руководитель Гумбетовского отделения ВООВ «Боевое братство» Магомедрасул Сулейманов и другие представители Гумбета приняли участие в церемонии оглашения Послания Главы Дагестана Сергея Меликова парламенту республики.

Гумбетовцы отметили большое значение Послания Главы Дагестана Сергея Меликова НС РД, в котором нашли отражение ключевые вопросы региона и обозначены пути решения проблем республики.