Общество

Гумбетовцы приняли участие в церемонии оглашения Послания Главы Дагестана НС РД

Оставить комментарий

Заместитель Председателя Народного Собрания Дагестана Сайгидахмед Ахмедов, муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди (къ.с.), глава МР «Гумбетовский район» Галип Галипов, заместитель председателя Комитета Народного Собрания РД по образованию и науке Абдулвахид Лабазанов, депутат Народного Собрания РД Хаджимурад Магомедов, руководитель Гумбетовского отделения ВООВ «Боевое братство» Магомедрасул Сулейманов и другие представители Гумбета приняли участие в церемонии оглашения Послания Главы Дагестана Сергея Меликова парламенту республики.

Гумбетовцы отметили большое значение Послания Главы Дагестана Сергея Меликова НС РД, в котором нашли отражение ключевые вопросы региона и обозначены пути решения проблем республики.

Также читают:

Сергей Меликов поздравил дагестанцев с Днём Консти...
Учитель из Дербента рассказал о причинах своей моб...
Президент ответил на самые актуальные вопрсы
Акция «Мы – граждане России» прошла в Махачкале

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *