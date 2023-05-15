Гумбетовцы отправились служить в армию

В Гумбетовском районе продолжается весенняя призывная кампания, в рамках которой проходят проводы призывников.



Как сообщили нашему сетевому изданию, состоялись проводы призывников из села Цилитль в Вооруженные Силы Российской Федерации. Также нести срочную службу отправились двое жителей села Мехельта.



Напомним, что призывники не будут направляться в зону проведения спецоперации на Украине. Весенняя призывная кампания 2023 года будет проходить до 15 июля. Данный вопрос находится на личном контроле главы муниципалитета Галипа Галипова.