Гумбетовцы на передовой защищают Родину

‌Мобилизованные военнообязанные Гумбетовского района после прохождения подготовки в учебных центрах защищают интересы России на передовой в зоне СВО на Украине. Они приветствуют земляков и делятся снимками изготовления аварского хинкала.

Напомним, что муниципальный штаб «Мы вместе» (#МЫВМЕСТЕ) оказывает адресную помощь семьям участников СВО на Украине, представители штаба проводят обход семей защитников Отечества, приносят им продуктовые наборы, оказывают всемерную поддержку. Руководитель Гумбетовского района Галип Галипов уделяет этому вопросу большое внимание.