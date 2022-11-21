Гумбетовцы на передовой готовят аварский хинкал с бараниной

Гумбетовские воины, принимающие участие в СВО на Украине, регулярно варят аварский хинкал с бараниной и утверждают, что это национальное блюдо придает дополнительные силы для защиты Отечества.

Артиллеристы из Гумбетовского района надёжно прикрывают земли Запорожской области. Алихан Алиханов, Ахмед Булачов, Магомед Хабиров из села Цилитль, Магомед Абдулкахиров из села Верхнее Инхо, Магомедали Гаджимагомедов и Магомедшарип Абакаров из села Игали, Шамиль Газимагомедов из с. Средний Арадирих, Амирали Сайгидахмедов из с. Чирката на данном видеоролике готовят традиционное блюдо Дагестана – аварский хинкал с бараниной.