Гуманитарный груз Кизилюртовского  района  доставлен в город Мариуполь

Гуманитарный груз от чонтаульских и султанянгиюртовских ребят Кизилюртовского района доставлен на место назначения — город Мариуполь.

Благотворительная акция под символическим названием «Письмо солдату» для тех, кто днем и ночью несет свою нелегкую службу на территории Украины, формировалась в течение нескольких дней.

Письма и рисунки, продукты питания и другие предметы первой необходимости ребята вместе с учителями, воспитателями и родителями сортировали и бережно упаковывали в коробки. Дети с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации и постарались внести свой вклад в её разрешение.

И вот, посылки с гостинцами теперь находятся на передовой и ждут своих адресатов!