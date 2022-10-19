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Гуманитарный груз Кизилюртовского  района  доставлен в город Мариуполь

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Гуманитарный груз от чонтаульских и султанянгиюртовских ребят Кизилюртовского  района  доставлен на место назначения — город Мариуполь.

Благотворительная акция  под символическим названием «Письмо солдату»  для тех, кто днем и ночью несет свою нелегкую службу на территории Украины, формировалась  в течение нескольких дней.

Письма и рисунки, продукты питания и другие предметы первой необходимости  ребята вместе с учителями, воспитателями и родителями сортировали и  бережно упаковывали в коробки. Дети с пониманием отнеслись к сложившейся ситуации и постарались  внести свой вклад в её разрешение.

И вот, посылки с гостинцами  теперь находятся на передовой и ждут своих адресатов!

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