Общество

Гуманитарную помощь отправили из Махачкалы российским военнослужащим, принимающим участие в СВО

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В республиканской благотворительной акции «Мир не без добрых дел» приняли участие также педагоги, воспитатели, учащиеся школ и воспитанники детских садов селений Султанянгиюрт и Чонтаул Кизилюртовского района.

Родители и ученики собрали посылки с сухпайками, сладостями, с предметами первой необходимости, куда дети положили письма и самодельные открытки с теплыми пожеланиями скорейшего возвращения домой. Также главой Кизилюртовского района муниципалитета Рустамом Татархановым для транспортировки гуманитария из Кизилюртовского района до пункта сбора г. Махачкалы была выделена машина.

Инициаторами сбора стали правозащитная юридическая организация «Солидарность и свобода» республики Дагестан и корреспондентский пункт, недавно открывшийся в Махачкале, Федерального телеканала «КРИК — ТВ» г. Екатеринбург, искореняющего коррупцию.

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