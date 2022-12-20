Гуманитарную помощь из Гумбетовского района раздали воинам на передовой

Новую партию гуманитарной помощи, которая была собрана по поручению главы Гумбетовского района Галипа Галипова, раздали бойцам СВО на передовой. Мобилизованные и добровольцы из Гумбета получили зимнюю форму одежды, термобелье, вкуснейшую сушеную колбасу, урбеч, бахух и много другой продукции, произведенной в Гумбетовском районе.

Очередной гуманитарный груз на передовую доставил председатель Гумбетовского районного отделения ВООВ «Боевое братство», участник Афганской войны Магомедрасул Сулейманов.