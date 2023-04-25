Гульмира Нурдинова: «Желаю нашим ребятам достойно служить Отечеству, чтобы родители и земляки гордились своими сыновьями и их достижениями»

Скоро наши молодые земляки отправляются выполнять свой воинский долг перед Отечеством. Молодым ребятам свои наставления дают представители старших поколений, как вести себя на службе, отслужить, как положено гражданину страны. Каждый мужчина должен служить и уметь защищать свое Отечество, быть достойным памяти предков. Служба в армии является святым долгом каждого молодого человека перед народом и Отечеством. Армия воспитывает настоящих мужчин и патриотов своей Родины, готовых при необходимости встать на ее защиту.

Призыв на военную службу – это очень ответственное, волнительное и важное событие в жизни каждого юноши. Очень отрадно, когда ребята осознают необходимость службы в рядах Вооруженных сил, особенно в это непростое время. И то, что они по зову своего сердца и во имя исполнения воинского долга идут служить в ряды Российской Армии. Особенно радует и берет гордость, когда приходят от командиров частей Благодарственные письма на имя родителей. Часто в этих письмах командования войсковой части благодарят родителей за достойное воспитание сына. Это вызывает гордость, что в дальнейшем они всегда будут надежной опорой для них и нашей Родины.

Провожая наших молодых земляков на службу в армию, каждый из нас надеется, что молодые ребята станут надёжными защитниками своей Родины и достойными продолжателями славных дел прошлых поколений.

Желаю каждому из них с честью и достоинством служить Отечеству, чтобы их родители, односельчане, соседи, учителя гордились своими сыновьями, земляками и их достижениями.

Источник: Голос степи