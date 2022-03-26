Гульфира Биякаева: «В Дагестане много красивых мест, но озеро «Аджи-Папас» по праву считается жемчужиной республики, благодаря прилетающим сюда фламинго»

С 23 марта Постановлением Правительства Дагестана на территории Дербентского и Каякентского районов, где расположено озеро «Папас – Аджи», создана особо охраняемая природная территория регионального значения – прибрежный природный комплекс «Папас».

В своем телеграм-канале по этому поводу Глава Дагестана Сергей Меликов отметил, что необходимость этой меры давно назрела. Озеро было осушено, территория заброшена, всё живое там гибло.

«Прекрасное озеро Аджи (Папас) и его обитатели: исчезающие виды животных, краснокнижные птицы и фламинго, – теперь под особой защитой.

Необходимость этой меры давно назрела. Озеро было осушено, территория заброшена, всё живое там гибло.

Поэтому нами было принято решение образовать здесь особо охраняемую зону – «Папас», включающую озеро и прилегающий к нему дюнный комплекс каспийского побережья.

Это не последняя мера для решения проблем экологии в нашем регионе. Сохранение уникального богатства и красоты дагестанской природы я считаю одной из главных задач для всех нас», — сообщил Сергей Меликов.

Педагог-биолог средней школы им.С.Капаева села Калининаул Ногайского района Гульфира Биякаева отметила,что своевременно принято решение руководством республики об особо охраняемой территории на озере.

— Мы возили детей на озеро «Папас-Аджи», чтобы показать фламинго. Дети были в восторге. Безусловно, надо сделать все для сохранения этого уникального озера.

В Дагестане много красивых мест, но озеро «Папас» по праву считается жемчужиной республики, благодаря прилетающим сюда фламинго.

К сожалению, в Ногайском районе нет рек и озер, и детей надо вывозить в такие уникальные места, чтобы ознакомить их с флорой и фауной.

Я всецело поддерживаю принятое решение Главой Дагестана Сергеем Меликовым образовать здесь особо охраняемую зону – «Папас», включающую озеро и прилегающий к нему дюнный комплекс каспийского побережья, — сказала Гульфира Биякаева.

Кроме фламинго на озере на зимовку останавливались пеликаны и другие редкие птицы, занесенные в Красную книгу, заключила Биякаева.

Источник: Голос степи