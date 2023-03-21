Общество

Губернатор сирийской провинции Латакия Амер выразил благодарность дагестанцам за гуманитарную помощь

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Губернатор сирийской провинции Латакия Амер Исмаил Хилаль выразил благодарность главе Дагестана Сергею Меликову, муфтию республики, шейху Ахмад-Хаджи Абдулаеву и всему дагестанскому народу за поддержку.

Напомним, в Сирию в помощь пострадавшим от землетрясения жителям на днях доставлен гуманитарный груз из Дагестана.

«Беда братского сирийского народа сплотила нас. В доставке и сборе гумпомощи поддержали все, кто мог помочь. Фонд «Инсан» по инициативе муфтия РД, шейха Ахмад-Хаджи Абдулаева занимался сбором и организацией гуманитарной помощи. Глава Дагестана Сергей Меликов организовал трансфер для доставки груза в Сирию. Накануне жители Латакии получили необходимые продукты, одежду, медикаменты и средства гигиены. И сейчас, пока мы с вами проводим встречу, сотрудники «Инсана» совместно с военнослужащими российской армии передают помощь пострадавшим жителям провинции Хама», – рассказал на встрече с губернатором Латакии помощник главы Дагестана Магомед Гаджимагомедов.

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