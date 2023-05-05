Губернатор Орловской области Андрей Клычков встретился с делегацией Республики Дагестан

Вчера, 4 мая, в Правительстве Орловской области состоялась встреча губернатора региона Андрея Клычкова с министром по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энриком Муслимовым, Героем Российской Федерации Загидом Загидовым и представителем Правительства Республики Дагестан в Орловской области Исабегом Магомедовым.

Энрик Муслимов передал слова приветствия от имени Главы Республики Дагестан Сергея Меликова и сообщил о заинтересованности республики в более тесном межрегиональном сотрудничестве с областью.

Участники встречи обсудили вопросы межрегионального сотрудничества в межнациональной и межконфессиональной сфере, содействия установлению прямых партнерских связей между общественными и иными некоммерческими организациями Орловской области и Республики Дагестан, а также проведения в Орловской области мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова.