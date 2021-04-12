ГТО среди организаций проходит в Махачкале

Стадион имени Елены Исинбаевой в Махачкале начал принимать трудовые коллективы со всего Дагестана для участия в соревнованиях ГТО.

Сотрудники любых организаций и предприятий в возрасте 25-69 лет могут принять участие в мероприятии.

Открытие фестиваля прошло 11 апреля с участием министра спорта РД Сажида Сажидова, чемпиона мира Курамагомеда Курамагомедова, руководителя регионального центра тестирования ГТО Магомеда Рабаданова.

В процессе открытия были вручены золотые значки тем участникам, которые ранее выполняли нормативы.