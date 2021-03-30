ГТО проводится в России седьмой год

«Готов к труду и обороне» — программа воспитания физической культуры жителей Советского Союза, была введена в 1931 году. Комплекс физических и спортивных норм для каждой возрастной категории разрабатывался с учётом необходимых показателей и допустимой нагрузки. Сегодня ГТО – это физкультурно-спортивный комплекс всероссийского масштаба, возрожденный Указом Президента РФ от 24 марта 2014 года.

Данные физкультурно-спортивные мероприятия реализуются в стране уже седьмой год и за этот период проведены общероссийские и региональные программы, мероприятия и акции в целях воспитания физически здорового поколения, а в здоровом теле, как говорится, здоровый дух. Современные нормативы ГТО разработаны для самых разнообразных возрастных категорий: от шести до семидесяти лет и старше. Также определены нормы и порядок тестирования, по итогам которых лучшим присуждаются знаки отличия. Весь комплекс ГТО строится на «трех китах» — это добровольность, доступность и оздоровительная направленность. В условиях многонационального государства и мультикультурализма в реализации ГТО играет важную роль такой принцип, как принцип учета региональных особенностей и национальных традиций.

С 2019 года ГТО вошло в состав проекта федерального значения «Спорт – норма жизни!» нацпроекта «Демография», а федеральным оператором комплекса определено АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

За период возрождения комплекса в выполнении его нормативов приняли участие более восьми миллионов человек, высокие результаты показали чуть мене половины из них – 44% граждан, из них на золотой знак отличия — менее полутора миллиона человек. Однако, согласно статистическим показателям, превалирующее число среди участников комплекса ГТО составляют граждане от шести до двадцати четырех лет, от общего числа зарегистрированных в АИС ГТО их количество составляет более восьмидесяти процентов.

АИС ГТО – это электронная база данных, созданная в 2015 году для автоматизации работы и анализа уровня физподготовки граждан. На портале открыта возможность регистрации и граждан с ОВЗ и инвалидностью. По итогам трех кварталов 2020 года на портале было осуществлено свыше трехсот пятидесяти миллионов просмотров страниц. Для обеспечения постоянной обратной связи с населением запущен Всероссийский контакт-центр ГТО, осуществляющий свою работу в круглосуточном режиме. По номеру 8-800-350-00-00 можно получить всю интересующую информацию.

Проводятся мероприятия по улучшению работы интернет-портала, с целью увеличения его доступности для людей. Помимо официального сайта ГТО, информационное освещение комплекса осуществляется и через сайт Минспорта России и информационного агентства ТАСС. Только за 2019 год было создано свыше ста шестидесяти одной тысячи материала данной тематической направленности.

В прошлом году данные показатели несколько снизились, что связано со снижением количества информационных поводов в сфере ГТО. Данный факт обусловлен неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с пандемией коронавирусной инфекции. Были перенесены или отменены общероссийские и региональные мероприятия, в числе которых и Фестивали ГТО. Например, фестиваль ГТО среди обучающихся общеобразовательных учреждений. Данное мероприятие проводится ежегодно при содействии Минпросвещения России. Данный фестиваль охватывает аудиторию более двухсот пятидесяти тысяч человек.

В целях популяризации движения с 2015 года проводится заочный открытый Всероссийский смотр-конкурс, который направлен на определение лучшей постановки физкультурной работы и развитие спорта среди школьников. Данный конкурс проводится в три этапа, в 2019 году конкурс объединил ребят из 39 регионов России.

Активную роль в развитии ГТО играют и именитые спортсмены. Проект «Послы ГТО» объединил более ста выдающихся спортсменов России и общественных деятелей для популяризации комплекса.

2021 год для комплекса физподготовки ГТО юбилейный, так как со дня внедрения данного комплекса исполняется 90 лет. Активное внимание со стороны государства к здоровью населения позволяет развивать здоровый образ жизни среди населения, повышая тем самым его иммунитет, настроение, активность. Данные качества позволяют в условиях малоподвижного образа жизни сохранить здоровье и бодрость.

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