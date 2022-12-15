Группа призывников из Хасавюрта отправилась к местам прохождения срочной службы

Сегодня из военного комиссариата по г. Хасавюрту, Хасавюртовскому и Новолакскому районам для прохождения срочной службы отправились 5 призывников срочной службы.

Проводить юношей пришли их родители, родственники, друзья и знакомые.

Военный комиссар по г. Хасавюрту, Хасавюртовскому и Новолакскому районам Абакар Давудов и его заместитель Артур Аджиев в очередной раз напомнили, что срочники не будут привлекаться к специальной военной операции, о чем неоднократно сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу.