Общество

Группа призывников из Хасавюрта отправилась к местам прохождения срочной службы

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Сегодня из военного комиссариата по г. Хасавюрту, Хасавюртовскому и Новолакскому районам для прохождения срочной службы отправились 5 призывников срочной службы.

Проводить юношей пришли их родители, родственники, друзья и знакомые.

Военный комиссар по г. Хасавюрту, Хасавюртовскому и Новолакскому районам Абакар Давудов и его заместитель Артур Аджиев в очередной раз напомнили, что срочники не будут привлекаться к специальной военной операции, о чем неоднократно сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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