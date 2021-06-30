Экономика

«Группа «ГАЗ» будет поставлять автомобили для обновления пассажирского транспорта в Дагестане

Оставить комментарий

Председатель Правительства Абдулпатах Амирханов и генеральный директор группы компаний «Современные транспортные технологии» Олег Марков подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о модернизации автопарка.

Участники встречи посетили выставку специализированной техники «Группы «ГАЗ» на центральной площади Махачкалы.

Было представлено свыше 20 автомобилей, предназначенных для использования в различных сферах. Эти машины будут использоваться на предприятиях Дагестана и в пассажирских парках.

Соглашение будет действовать до 2026 года.

Также читают:

В Совете Федерации обсудили развитие аграрного сек...
Решение "О районном бюджете муниципального образо...
В Дагестан с рабочим визитом прибыл руководитель Ф...
Как обстоят дела с кредитами в стране?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *