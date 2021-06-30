«Группа «ГАЗ» будет поставлять автомобили для обновления пассажирского транспорта в Дагестане

Председатель Правительства Абдулпатах Амирханов и генеральный директор группы компаний «Современные транспортные технологии» Олег Марков подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о модернизации автопарка.

Участники встречи посетили выставку специализированной техники «Группы «ГАЗ» на центральной площади Махачкалы.

Было представлено свыше 20 автомобилей, предназначенных для использования в различных сферах. Эти машины будут использоваться на предприятиях Дагестана и в пассажирских парках.

Соглашение будет действовать до 2026 года.