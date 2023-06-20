Грозит ли дагестанской молодежи вовлечение в украинский терроризм?

Украинские спецслужбы вовлекают в диверсионную деятельность российскую молодежь, заявил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников 14 апреля 2023 года в интервью Агентству News-Front.info.

По его словам, с февраля прошлого 2022 года силами спецслужб предотвращено 118 преступлений террористической направленности. Их намеревались совершить в большинстве своем подростки и молодые люди.

В действительности же, по всей стране подростки и представители российской молодежи имели попытки поджечь военкоматы, здания правоохранительных органов, совершить на железнодорожных путях диверсии. Но силами спецслужб многое предотвращалось, и конечно, учитывалось и анализировалось.

По словам руководителя ФСБ А. Бортникова, с самого начала Специальной военной операции и в ходе его проведения, западные и украинские спецслужбы начали особенно активно вербовать граждан России и вовлекать их «в диверсионно-террористическую и экстремистскую деятельность». Особенное внимание укр-террористы уделяли молодежи и подросткам, ибо представителей среднего поколения и старшего невозможно привлечь к своим злым деяниям, так как у них устоявшийся склад ума и осознанно прожитая определенный отрезок — жизнь. А у подростков ломкость ума, у них именно в этом возрасте начинается по природе своей так называемый протестный период становления.

А молодежь, она всегда была и есть в зоне риска. Нам, дагестанцам не забыть тот страшный период, взявший начало еще в 2012 году, когда нашу молодежь стали активно вербовать террористы-игиловцы. Более 1500 дагестанцев с семьями выехали тогда в Сирию. Многие из них погибли ни за что, а жены с детьми остались в лагерях, контролируемыми курдами и американцами.

Игил (террористическая организация, запрещенная законом в России) был тогда придуман именно США, а сегодня мы пожинаем плоды, опять же Америкой созданной на Украине масштабной террористической организации (как теперь ее называют среди военкоров- УГИЛ), возглавляемой на официальном уровне высшим руководством Украины.

Но давайте вернемся к нашей молодежи, которая сегодня тоже оказалась под риском. Пример тому опубликованная недавно в соцсетях информация о двух молодых людях, намеревающихся совершить преступление путем подрыва здания МВД в Дербенте.

«Весеннее обострение привело двух экстремистов в тюремные застенки, которые они лет двадцать еще не покинут.

Видимо рано еще расслабляться нашему обществу с мыслями, что с бандподпольем в Дагестане покончено. Весной этого года правоохранители предотвратили теракт, которые готовили два молодых дагестанца, проштудировавшие от и до Интернет на столь интересовавшую их «взрывоопасную тему». А именно: Гаджиисмаил Батманов и Омарасхаб Юнусов, запланировав подорвать здание отдела МВД в Дербенте, посредством информации, размешенной в Сети, подробно изучили правила обращения с оружием, взрывчатыми веществами, минно-подрывное дело и методы ведения боевых действий. Они даже сняли на видео место рядом с отделом полиции, где собирались заложить взрывчатое устройство.

При задержании двух боевиков, – доказывающих собой, что террористические ячейки в Дагестане все еще существуют, – сотрудники ФСБ нашли в их рюкзаке оружие и самодельное взрывное устройство.

Помимо штрафов в размере 250 и 200 тысяч рублей, наложенного судебным решением, преступники получили реальные и весьма значительные сроки: 19 лет (Батманов) и 17 лет (Юнусов) лишения свободы в колонии строгого режима за планирование теракта.

Очевидно, что работу спецслужб ввиду сложной ситуации на Украине и попыток ГУР ВСУ совершать диверсии на российской территории, в том числе обострять ситуацию посредством активизации спящих террористических и иноагентных ячеек в нашей стране, нужно продолжать со всей основательностью…» — сообщает один из дагестанских ТГ-каналов.

То есть, давайте признаем, что наша дагестанская молодежь опять находится в опасности.

К сожалению, молодых людей, особенно парней, угиловцы могут привлечь в свои террористические задумки не только своей идеологией, но и поставками наркотиков. В последнее время на территории Дагестана распространяются среди молодежи новые виды наркотических веществ. Кто-нибудь анализирует, что за виды наркотиков, откуда они попадают в республику. Я уже не говорю, кто является организатором поставок наркотиков.

Как сказал военнослужащий, прибывший в короткий отпуск на родину, кавалер Ордена Мужества Ренат Елманбетов из Ногайского района, украинцы и иностранцы без наркотиков не выходят совершать свои диверсии против российских войск.

— Как-то мы взяли блиндаж противника под Лисичанском, так он был усыпан пустыми упаковками от разных видов наркотиков.

Есть и свидетельства этому:

«Во время боев за Мариуполь взятый в плен украинский боевик, входивший в минометный расчет, на вопрос о том, понимал ли, что стреляет по гражданским, ответил на камеру: «Понимал, но был под наркотиками».

Об обнаружении больших запасов наркотических средств на позициях, оставленных ВСУ, сообщали и в Министерстве обороны России.

В августе 2022 года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил: «Особого внимания требуют факты обнаружения на оставленных украинскими военнослужащими позициях медицинских препаратов наркотического действия, в том числе опиоидного ряда, таких как метадон, кодепсин, кодетерп, а также веществ эфедринового ряда: т-федрина и трифедрина». («Аргументы и факты» от 19.10.2022 год)

Значит, у украинских террористов идеология и вовлечение российской молодежи, я думаю, идет, как говорится, рука об руку вместе с распространением наркотиков среди молодежи.

Если вы заметили за последние годы терроризм и возраст террориста заметно помолодел. Украинская террористическая организация ЦИПСО уделяет огромное внимание именно на молодое поколение. Как нам с ЦИПСО бороться?

Что мы можем предложить молодежи, которая газеты не читает, не интересуется новостями, но в интернете ищет то, что вызывает ее любопытство.

Представителям молодого поколения нужно дать общественную нагрузку, отмечает председатель Региональной ногайской национально-культурной Автономии «Ногай Эл» Зейдулла Аджибайрамов.

— Вот ушли на СВО мобилизованные, дома остались их семьи, пожилые родители. Я считаю, что молодых людей, волонтеров, надо прикрепить к каждой семье. Чтобы они помогали по хозяйству, по доставке лекарств, продуктов пожилым родителям. Надо, чтобы молодежь училась ценить жизнь через помощь другим.

Не скрою, у меня в последнее время появляются опасения, что диверсанты и террористы могут завербовать нашу молодежь, как в 2015 году, когда только 30 семей, большинство которых уроженцы нашего района уехали в Сирию. Правда они уехали из разных регионов страны, но наши же ведь ребята были. И сегодня появился один «деятель»- предатель Ногайского народа, некий Анвар Курманакаев, проживающий то в Казахстане, то в Турции, но ведущий пропаганду против России. Гнев у всего ногайцев вызывает то, что он прикрывается именем нашего народа, — эмоционально сказал Зейдулла Аджибайрамов.

В действительности же, Анвар Курманакаев, россиянин, проживающий ныне в Казахстане создал в одном своем лице «Высший совет ногайского народа» и от имени народа выступил в октябре прошлого года в Европарламенте, а также 9 мая этого 2023 года в Турции с планами создания независимого Ногайстана. Его антироссийские действия осудили все лидеры ногайских организаций, такие как, председатель Высшего Совета ФНКА «Ногай Эл» Валерий Казаков, лидер общественной организации «Эдиге» Астраханской области Ильдар Альмухамедов и другие.

«Ответственно всем заявляем, что этот персонаж Курманакаев, беданосец, представляет только самого себя и, наверное, свой карман. Такие люди как он, всегда несут только горе, раздор и разорение для своих народов», — именно так отозвался о провокаторе через соцсети и через издание «Голос степи» И. Альмухаметов.

У других лидеров общественных организаций выражения были намного жестче. Но вот в чем дело. Этот провокатор Курманакаев после первых своих выпадов против России не успокоился, его не остудили и гневные обращения ногайцев в его сторону. Провокатор продолжил свое черное дело, ибо зависим от западных своих хозяев- он стал обращаться через соцсети к представителям ногайской молодежи.

«Думаю, что необходимо провести во всех регионах встречи с ногайской молодежью, провести с ними беседы, чтобы они не попали под влияние этого провокатора и отщепенца Курманакаева.

Также считаю, что общественные лидеры ногайских организаций должны обратиться к руководству Казахстана с осуждением действиями лже-патриота Курманакаева, проживающего ныне у них», — сказал Зейдулла Аджибайрамов.

К тому же здесь явно выделяется почерк ЦИПСО. Составить такой антирусский текст с былыми воспоминаниями так называемого «Ногайского батальона» в Чечне, от которого и следа не осталось, получается только у украинских террористов. Но я уверена, что они вместе с предателем Курманакаевым ошиблись.

И чтобы быть уверенными наверняка, что террористы из ЦИПСО ошиблись, мы должны сообща бороться за умы нашей молодежи, воспитывать их в правильном русле. Никакой провокатор и изменник Родины не должен занимать головы наших парней. Сегодня мы с гордостью говорим о том, что сотни наших ребят находятся на Специальной военной операции, десятки из них имеют государственные награды. К сожалению, семеро наших земляков из Ногайского района погибли во имя безопасности нашего Отечества. На примере ими совершенного подвига мы должны в патриотическом духе заниматься с подростками и молодежью.

«Зная, что нашей Родине- семье народов предстоит пройти суровые испытания, мы заранее начали готовиться к противодействию к таким анти народным проявлениям, чтобы враги нашего народа не могли рядиться в лжепатриотов и прикрываясь сомнительными по содержанию лозунгами, вести народ к пропасти межнациональной ненависти и гибели. Мы и дальше будем работать в этом направлении, зорко следить за подобными проявлениями и давать им своевременный отпор, ни смотря, ни на какие трудности…», — подтверждает мою обеспокоенность Ильдар Альмухаметов.

В республике, конечно проходят множество молодежных конференций, форумов и других просветительских мероприятий. Особенно радуют количественно растущие с каждым годом организации юнармейцев и «Движения первых», волонтеров Победы. Но все же необходимо выработать идеологическую систему, такую непробиваемую систему, как во времена СССР, когда еще с детских садов дети знали, что такое Родина.

И в этом нам поможет наша сплоченность в борьбе с украинским терроризмом, наше духовное братство в любви к Отечеству.

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