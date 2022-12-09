Гроза немецких танков

Великая Отечественная война продемонстрировала твёрдость духа, патриотизм и мужество советского народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Одним из стойких защитников стал дагестанец Иса Султанов (на снимке в низу), который за боевые подвиги был удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно). В этом году отважному танкисту исполнилось бы 105 лет.

Фронтовик Иса Клычевич Султанов родился 27 ноября 1917 года в селе Аджимажагатюрт ныне Хасавюртовского района в крестьянской семье.

На службу в ряды Красной Армии его призвали в сентябре 1939 года после окончания автодорожного техникума в Казани. Спустя два месяца после начала войны он окончил Харьковское танковое училище.

На поле брани Султанов исполнял обязанности командира взвода 126-го танкового полка 17-й гвардейской механизированной бригады 6-го гвардейского механизированного корпуса 4-й танковой армии 1-го Украинского фронта. Вот один из эпизодов: в бою за освобождение села Бальковцы старший лейтенант И. Султанов с бойцами взвода уничтожил 8 огневых точек противника, 2 пушки, танк «Т-3», 15 солдат и офицеров врага. Кроме того, ими были захвачены автомашина, склад с артиллерийским вооружением и боеприпасами. После того как его танк был подбит и подожжён, дагестанец продолжил сражение вместе с пехотой.

В боевой биографии И. Султанова таких ярких побед немало. Так, в одной из наступательных операций советских войск в январе 1944 года он лично уничтожил немецкий танк «Т-6», 2 танка «Т-5» и 2 бронетранспортёра противника. Спустя год, 24 января 1945 года, заменив в ходе боя командира роты, герой обеспечил переправу своих боевых товарищей через реку Одер, а на следующий день форсировал водную преграду в районе населённого пункта Кёбен (ныне Хобеня, Польша), захватив при этом со своими подчинёнными важный плацдарм для продолжения наступательных действий Красной Армии. Как только танки сошли с парома, старший лейтенант И. Султанов повёл их в атаку. Вместе с мотострелковыми батальонами танкисты уничтожили около 300 гитлеровцев, 15 орудий и миномётов вместе с расчётами, а также 21 пулемёт, что позволило им овладеть южной окраиной Кёбена.

28 января 1945 года Иса Клычевич был представлен командиром 126-го танкового полка майором Ткачуком к получению звания Героя Советского Союза. Офицер в наградном листке написал: «Иса Султанов – бесстрашный офицер. В бою ведёт себя смело и дерзко. За время боёв полка (с 14 по 25 января 1945 года) в районе Белецка, Млыни, Бильче Заставе, Коваля, ст. Житкувка, Жарнува и Жгува он со своим взводом уничтожил 5 немецких танков «Т-6», 4 танка «Т-5», 8 бронетранспортёров, 18 автомашин и около 80 вражеских солдат. Достоин присвоения звания Героя Советского Союза».

К сожалению, до вручения звезды Героя фронтовик не дожил. Старший лейтенант И. Султанов погиб 1 февраля 1945 года в бою за расширение плацдарма на западном берегу Одера. Первоначально был похоронен в с. Хобеня (Польша). Впоследствии перезахоронен в братской могиле на воинском кладбище в городе Зелёна-Гура (Польша), сообщает портал warheroes.ru.

Спустя два месяца, 10 апреля 1945 года, Указом Президиума Верховного Совета СССР Иса Султанов был посмертно награждён медалью «Золотая Звезда» и удостоен звания Героя Советского Союза. Кроме того, за боевые заслуги он был награждён орденами Ленина и Красного Знамени.

Боевой товарищ И. Султанова подполковник М. Небратенко оставил такие воспоминания о нём. «В ходе очередного боя противник не мог установить границы переднего края обороны полка. Султанов находился невдалеке от меня в полной боевой готовности и вёл наблюдение за немцами. Вскоре он доложил, что фашисты пытаются форсировать реку Н-Чадра вброд. Это было хорошо, они не знали нашу систему обороны, а главное – не знали, что мы их ждём.

Оставив свой танк, я пошёл со старшим лейтенантом Султановым в обход отступающих частей противника. Манёвр был рискованный. Мы зашли в тыл противника, обнаружили артиллерийскую батарею, которая поддерживала танки. Сосредоточенным огнём взвод старшего лейтенанта Султанова полностью уничтожил батарею и подбил 4 танка. Только мы успели занять свои позиции, как противник совершил массированный огневой налёт по нашим расположениям. Меня тяжело ранило, и я был доставлен в госпиталь. Так я расстался с моим отважным офицером, который всегда и везде был первым, выполнял самые ответственные задания. Он был предан Родине, своему народу. Иса любил своих подчинённых, дорожил ими. Он был хорошим политическим работником. В полку его любили и называли «душой солдата».

Имя Героя ныне носит одна из улиц Хасавюрта. Кроме того, в его родном селе Аджимажагатюрт в память о защитниках

Отечества, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, открыт памятник-обелиск.

Источник: https://dagpravda.ru/obshestvo/groza-nemeckih-tankov/