Граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы после 21 сентября 2022 года, получат единовременную выплату в размере ста тысяч рублей

Соответствующее постановление Правительства Республики Дагестан подписано 31 мая 2023 г.
Согласно документу, граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы после 21 сентября 2022 года сроком на один год и более, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.
Финансирование по предоставлению единовременной выплаты будет осуществляться за счет средств резервного фонда Правительства Дагестана.
Право на указанную выплату имеют также члены семьи военнослужащих в случае наличия их согласия на получение единовременной денежной выплаты одним из членов семьи.
Членами семьи военнослужащего — контрактника, имеющими право на единовременную выплату, являются:
супруга (супруг);
родители (усыновители);
несовершеннолетние дети;
дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;
дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения;
лица, находящиеся на иждивении.
Единовременную выплату будут осуществлять управления социальной защиты населения Минтруда РеспубликиДагестан.