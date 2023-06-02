Граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы после 21 сентября 2022 года, получат единовременную выплату в размере ста тысяч рублей

Соответствующее постановление Правительства Республики Дагестан подписано 31 мая 2023 г.

Согласно документу, граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы после 21 сентября 2022 года сроком на один год и более, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

Финансирование по предоставлению единовременной выплаты будет осуществляться за счет средств резервного фонда Правительства Дагестана.

Право на указанную выплату имеют также члены семьи военнослужащих в случае наличия их согласия на получение единовременной денежной выплаты одним из членов семьи.

Членами семьи военнослужащего — контрактника, имеющими право на единовременную выплату, являются:

супруга (супруг);

родители (усыновители);

несовершеннолетние дети;

дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет;

дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения;

лица, находящиеся на иждивении.

Единовременную выплату будут осуществлять управления социальной защиты населения Минтруда РеспубликиДагестан.