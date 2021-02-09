Вакцинация, Политика

Граждане старше 65 лет смогут выйти на работу

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Об этом решении Сергей Меликов сообщил на оперативном штабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции. По мнению Меликова, республика еще не вышла на показатели, которые позволяют отменять другие ограничения. Темпы роста количества зараженных снижаются, но еще нет стабильности.

Поэтому решено снимать только один запрет — граждане старше 65 лет смогут выйти на работу.

Глава республики отметил, что снятие ограничений зависит от вакцинации и призвал людей пересмотреть свое отношение к процедуре.

Решение будет действовать до 24 февраля. Если положительная динамика сохранится, отменят и други ограничения.

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