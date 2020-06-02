Граждане Азербайджана поэтапно возвращаются на родину из Дагестана

Граждане Азербайджана, размещенные в гостиницах и на базах отдыха Дербентского района и города Дербента, поэтапно возвращаются на родину.

Напомним, возвращение домой граждан Азербайджана стало возможным благодаря тому, что в ходе видеоконференции с Президентом России Глава Дагестана Владимир Васильев попросил Владимира Путина оказать содействие в отправке граждан Азербайджанской Республики на родину. Президент РФ Владимир Путин договорился об отправке азербайджанских граждан домой после того, как связался с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Азербайджанские граждане еженедельно возвращаются на родину. Так 19 и 26 мая были возвращены в Азербайджан 120 и 131 человек соответственно. На очереди еще несколько партий.

На территории нашей республики находится более 700 азербайджанских граждан, из них 210 размещены в палаточном городке МЧС России, около 300 человек размещены в гостиницах, санаториях, домах отдыха на территории Дербента и Дербентского района. Около 200 человек также находится в районе в селении Куллар в ангаре.

«По договоренностям между Главой Дагестана Владимиром Васильевым и вице-премьером правительства Азербайджана Шахином Мустафаевым в республику прибыла делегация из Азербайджана в составе представителей министерства внутренних дел, замминистра МЧС РА Фаига Тагизаде, министерства иностранных дел Азербайджана.

По итогам встречи принято согласованное решение о том, что делегация Азербайджана доложит руководству о необходимости увеличения количества азербайджанских граждан, которые должны пересечь границу и вернуться на родину.

Кроме того, решено сообщить о необходимости нахождения в Дагестане представителей Азербайджана, которые будут работать с гражданами своей страны, которых нужно пропускать через границу в первоочередном порядке – это женщины с детьми, пожилые люди и люди, у которых есть какие-либо хронические заболевания», – говорится в релизе, размещенном на сайте Правительства РД.