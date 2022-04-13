Гранты за развитие сельхозбизнеса получили выпускники «Школы фермера»

Выпускники проекта «Школа фермеров», представляющие разные зоны Дагестана, получили гранты на развитие своего бизнеса, который признан лучшим среди участников конкурса.

Так Камиль Магомедов из Кизляра развивает мясной бизнес, производит «мраморную» говядину; Фейзудин Ибрагимов из Магарамкента развивает питомники для плодов-ягодных культур и садоводство; а Камиль Магомедов из Бабаюрта осуществляет семенной посев люцерны.

12 апреля предприимчивых молодых людей чествовали в ДагГАУ. В мероприятии приняли участие замминистра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Зураб Каччаев, председатель ДРО «Опора России» Зульгимар Тагибова-Ричинская.