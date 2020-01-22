Грант необходимо направить на поддержание национальных СМИ и родных языков

В Дагестане идет активное обсуждение, куда направить средства федерального гранта в размере 1,2 млрд рублей, выделенных Республике Дагестан за успешную деятельность руководства. Звучат разные точки зрения касательно расходования средств.

На мой взгляд, важную роль в жизни дагестанского общества играют государственные национальные средства массовой информации. А их, как известно, 14. Особенно в господдержке нуждаются национальные газеты. Электронные и цифровые СМИ вытесняют бумажные. Тиражи падают, доходов от рекламы нет, дорогое распространение.

А ведь национальные газеты являются носителями, пропагандистами и распространителями живого родного языка. На примере Агульской национальной республиканской общественно-политической газеты «Агъуларин хабарар», могу сказать, что она является единственным публичным изданием, которое еженедельно приобщает к письменному родному языку наше население.

В газету присылают свои стихи, статьи, размышления о родном языке, научные изыскания о языке не только учащиеся школ и учителя родного языка, но и ученые: доктора наук и кандидаты, профессора, как Ш.Мазанаев, С. Гасанова, Н. Исрафилов и др.

Наш маленький народ сохранил до сих пор свой язык, свою идентичность благодаря своему населению, которое еще держится здесь, в Агуле, своими корнями в ареале своего исторического компактного проживания.

Бумажные носители информации на национальном языке, будь то газета, учебники, важны еще и тем, что по ним агульцы, живущие в городах и весях РФ, не теряют связи с родным языком, учатся по ним где бы не находились и учат своих детей.

Думаю, часть гранта необходимо направить на поддержание национальных печатных СМИ, издание учебников на национальных языках, поддержание учителей родных языков, студентов и преподавателей соответствующих факультетов вузов.

Инициатива Главы Дагестана вынести на всенародное обсуждение, куда направить средства федерального гранта, является хорошей практикой и будет способствовать повышению доверия к власти.

Абдурахман Манафов, заместитель главного редактора республиканской газеты «Вести Агула»