Готовность учреждений системы образования к новому учебному году проинспектировали в Агульском районе

26 августа заместитель главы администрации МР «Агульский район» Назим Юсуфов и начальник отдела образования района Абдулахад Магомедов выехали в школы муниципалитета для оценки их готовности к новому учебному году.

Были проинспектированы школы сел Гоа, Дулдуг и Хутхул. В этих и ряде других учебных заведений района продолжаются активные ремонтные мероприятия по улучшению теплового режима. Это проведение системы отопления, замена полов и потолков, а также дверей. Уровень готовности в каждой школе разный.

Например, в МКОУ «Дулдугская СОШ» для проведения уроков предусмотрительно оставили помещения, и уроки будут проходить с делением на смены.

Также с 1 сентября меняется система обеспечения детей питанием. Теперь учащиеся начальной школы должно быть обеспечены бесплатным горячим питанием. Поэтому в рамках проведения инспекции особое внимание уделялось состоянию буфетов.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологических предписаний и сохранения здоровья учащихся у школьников будут измерять температуру способом бесконтактной телеметрии. Эта обязанность ложится на работников сельских ФАПов, которые также были проинспектированы в рамках рабочей поездки.

Алена Магомедова