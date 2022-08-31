Образование

Готовность образовательных объектов к новому учебному году обсудили на совещании под руководством Сергея Меликова

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Под руководством Сергея Меликова прошло совещание по актуальным задачам деятельности органов государственной власти региона, одним из основных вопросов которого являлась готовность учреждений системы образования к началу нового учебного года.

Открытая совещание, Сергей Меликов отметил, что Дагестан является лидером среди российских регионов по количеству отремонтированных школ. Всего в республике капитально отремонтированы 210 школ. По словам Главы Республики Дагестан, никогда в регионе не ремонтировали такое количество школ за один год. «Я рад, что в этом году мы капитальный ремонт проводим основательно. Мы научились гораздо скрупулезнее вникать в вопросы качества, а не просто отчитываться о количестве освоенных средств», — сказал Меликов.

В рамках совещания руководитель субъекта призвал всех ответственных лиц проанализировать накопленный опыт и сделать выводы при работе с трудностями, которые возникнут в будущем.

В ходе совещания выступил и Яхья Бучаев. Министр образования и науки РД представил доклад о реализации в регионе программы «Модернизация школьных систем образования», в рамках которой были отремонтированы учебные заведения в 40 муниципалитетах Дагестана. На оснащение отремонтированных школ современным оборудованием и мебелью выделено почти полтора миллиарда рублей. Касательно обеспеченности учебниками, то, по словам Яхьи Бучаева, на сегодняшний день она составляет почти восемьдесят процентов.

В Дагестане 1 сентября свои двери откроют 2581 школа, где за парты сядут почти полмиллиона детей.

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