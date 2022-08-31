Готовность образовательных объектов к новому учебному году обсудили на совещании под руководством Сергея Меликова

Под руководством Сергея Меликова прошло совещание по актуальным задачам деятельности органов государственной власти региона, одним из основных вопросов которого являлась готовность учреждений системы образования к началу нового учебного года.

Открытая совещание, Сергей Меликов отметил, что Дагестан является лидером среди российских регионов по количеству отремонтированных школ. Всего в республике капитально отремонтированы 210 школ. По словам Главы Республики Дагестан, никогда в регионе не ремонтировали такое количество школ за один год. «Я рад, что в этом году мы капитальный ремонт проводим основательно. Мы научились гораздо скрупулезнее вникать в вопросы качества, а не просто отчитываться о количестве освоенных средств», — сказал Меликов.

В рамках совещания руководитель субъекта призвал всех ответственных лиц проанализировать накопленный опыт и сделать выводы при работе с трудностями, которые возникнут в будущем.

В ходе совещания выступил и Яхья Бучаев. Министр образования и науки РД представил доклад о реализации в регионе программы «Модернизация школьных систем образования», в рамках которой были отремонтированы учебные заведения в 40 муниципалитетах Дагестана. На оснащение отремонтированных школ современным оборудованием и мебелью выделено почти полтора миллиарда рублей. Касательно обеспеченности учебниками, то, по словам Яхьи Бучаева, на сегодняшний день она составляет почти восемьдесят процентов.

В Дагестане 1 сентября свои двери откроют 2581 школа, где за парты сядут почти полмиллиона детей.