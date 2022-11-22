Готовность объектов ЖКХ муниципальных образований к сезону в среднем по республике близка к 100%

Таковы результаты мониторинга, проводимого региональным минстроем.

Комментируя эти данные Глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что от статистических показателей необходимо переходить к практике.

«Мы решили ряд вопросов аварийности, накопили необходимые резервы. Однако, копившиеся годами проблемы с газоснабжением, электроснабжением особенно остро встают перед специалистами с наступлением отопительного сезона. Наша сегодняшняя задача – минимизировать все возможные риски в сфере ЖКХ на протяжении отопительного сезона, в том числе ещё раз уточнить алгоритм работы в случае перебоев или аварий», — подчеркнул руководитель региона.