Экономика

Готовность объектов ЖКХ к сезонной эксплуатации в республике составляет почти 100%

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Об этом премьер-министру Республики Дагестан Абдулмуслиму Абдулмуслимову доложил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РД Александр Нестеров.

По его словам, в настоящее время в ряде районов и городов подготовлено:

10,84 млн. кв. м жилищного фонда (99,98%);
425 котельных (99%);
20 центральных тепловых пунктов (100%);
выполнены работы по капитальному ремонту 169,9 км ветхих водопроводных сетей (100%);
30,37 км канализационных (100%) и 27,796 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении (99%).

В предприятиях коммунального комплекса, для ликвидации возможных аварий и неисправностей на объектах ЖКХ, сформированы резервы материально-технических ресурсов на сумму 38,9 млн рублей (98,5%).

Для топливообеспечения котельных, отапливающих объекты социального назначения в негазифицированных поселениях республики, создано 14880,44 тонн (92%) запасов угля. По информации с мест, проблем с поставками топлива не имеется.

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