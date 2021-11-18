Политика

Готовность объектов ЖКХ к отопительному сезону обсудили в Правительстве РД

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17 ноября Абдулпатах Амирханов провёл заседание Правительства РД по вопросам готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов. С докладом по вопросу выступил Ризван Мурадов. Врио министра энергетики и ЖКХ Дагестана отметил, что в системе энергоснабжения республики проведены мероприятия в рамках реализации программы по подготовке оборудования филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» к осенне-зимнему периоду на общую сумму около трёхсот восьмидесяти миллионов рублей. Касательно газоснабжения, то в этой сфере обеспечена стопроцентная готовность объектов. Однако, сохраняются проблемы с эксплуатацией и транспортировкой газа по сетям ОАО «Даггаза». Абдулпатах Амирханов отметил, что необходимо обеспечить подачу газового топлива в котельные во всех муниципальных образованиях республики и поручил устранить существующие проблемные вопросы.

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