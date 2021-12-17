Готовность к зиме

Уже зима полностью вступает в свои права. Это уже повод задуматься о том, как к отопительному сезону (хотя он начался ещё в октябре) подготовились различные учреждения. И в первую очередь дошкольные и образовательные. Ведь не секрет, что залог успешного отопительного сезона кроется в своевременной и качественной подготовке. Как говорится, готовь сани летом…

Как подготовилась к отопительному сезону Тпигская средняя школа? Вопрос не праздный — за последние три года здесь уже третий директор. Учитывая, что Абдулкадирова С.Ш. руководит школой всего месяц, и толком в эти вопросы вникнуть ещё не успела, мы обратились за информацией к заместителю директора по хозяйственной части Амаеву Мавлудину Замировичу, который работает в школе более двадцати лет.

По его словам, школа более-менее к зимнему периоду готова. Завезено более тридцати тонн угля при потребности на год 110 тонн. Штат кочегаров из трёх человек укомплектован. Опасение вызывают старые печи, одна из которых переделана из печи для жидкого топлива в твёрдотопливную. Но пока они работают исправно.

Имеются проблемы, которые косметическими способами невозможно устранить. Котельная расположена на удалении от школы, и часть тепла теряется по пути. Старое здание учебного заведения, которое не знало капитального ремонта, плохо держит тепло. Тем не менее школе удаётся соблюдать температурный режим, в первую очередь в классах, расположенных на солнечной стороны. В классах окнами на север сделать это проблематично, но держать режим удаётся.Однако делать капитальный ремонт в Тпигской СОШ нецелесообразно, так как администрация района планирует в ближайшее время начать строительство новой типовой школы.

Большую озабоченность вызывают частые отключения из-за нагрузок на автомат-выключателях силовых трансформаторов. Но бригада электриков оперативно устраняет неполадки. Амаев М.З. особо попросил выразить через газету благодарность мастеру Агульского участка электрических сетей Магомедову Закиру Камалудиновичу за оперативность. Электрики обещали на днях заменить автомат-выключатель на более мощный.

Отметил замдиректора и низкое качество завозимого угля. Но этот вопрос не к районным структурам, а республиканскому Минтопу, который из года в год завозит в республику низкокачественный уголь из Кузбасса и не может (или не хочет) наладить поставки из Ростовской области высокачественного антрацитного угля.

От имени редакции желаем Тпигской средней школе успешного проведения отопительного сезона.

Абдулрашид Рамазанов