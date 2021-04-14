Готовность Дагестана к ГИА и другие вопросы образования обсудили на встрече Сергея Меликова и Анзора Музаева

13 апреля Сергей Меликов провёл встречу с руководителем Рособрнадзора Анзором Музаевым. В рамках беседы обсуждалась готовность республики к предстоящей государственной итоговой аттестации. Важным вопросом на повестке мероприятия стала и оценка качества образования во всех школах республики. Для повышения качества образования разрабатываются методики, которые будут внедряться в работе с учителями и учащимися школ с низкими результатами. В планах формирование «дорожных карт» для обеспечения постоянной работы с этими школами и контроля. Намеченные мероприятия будут вестись в течение трёх лет. Также обсуждалась реализация нацпроекта «Образование», в рамках которого в республике строят учреждения системы образования. Анзор Музаев отметил, что здесь ключевым моментом является сдача и лицензирование всех запланированных объектов в установленные сроки.

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