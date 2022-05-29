Готовится к запуску первый в Дагестане завод по производству комбикормов

Известно, что в себестоимости птицеводства на корма приходится 75% затрат. Одно из слабых звеньев в устойчивом развитии отрасли – кормовая база. Однако вскоре об этой проблеме можно будет говорить в прошедшем времени. В ближайшем будущем будет введен в эксплуатацию первый в Дагестане завод по производству гранулированных комбикормов. Проект реализует ООО «Батыр-бройлер», которое является крупным предприятием полносистемного производства в сфере агропромышленного комплекса.

Идею эту вынашивали давно, ведь такое производство крайне актуально в плане перевода отрасли птицеводства на современные пути развития. Учредитель предприятия Аштар Батыров рассказал, что оборудование будет использоваться преимущественно турецкого производства, но есть ряд отечественных компонентов. Все составляющие на месте, идут монтажные работы. «Строительство было начато в конце 2021 года, рассчитываем до июля текущего года ввести завод в эксплуатацию», – говорит Батыров.

По экспертным оценкам, объём использованных кормов всего птицеводства республики в прошлом году превысил 115 тысяч тонн. Мощность нового завода рассчитана на производство 63 тысяч тонн гранулированных комбикормов в год.

Инвестор добавляет, что производство гранулированных кормов – это магистральный путь, по которому идут во всем мире хозяйства, занимающиеся и птицеводством, и другими направлениями животноводства. Преимущество применения этих кормов заключается в том, что птица будет получать оптимизированное количество питательных веществ, поскольку гранула имеет одинаковый состав и включает все необходимые питательные элементы. Это позволяет обеспечить высокую эффективность откорма птицы.

К примеру, после перехода на гранулированные корма уменьшится количество затраченного корма на единицу получаемой продукции. Так, конверсия корма на предприятии снизится с 1,67 до 1,55 кг на 1 кг мяса. Или же среднесуточный привес птицы возрастёт до 68 граммов, тогда как сегодня этот показатель составляет 60 граммов.

Другой плюс использования гранулированных кормов – это высокая гигиеничность: при термической обработке практически подавляются все штаммы патогенной микрофлоры – меньше будет затрат на ветеринарию. Удобность транспортировки таких кормов, возможность их автоматической раздачи и прочие преимущества в конечном итоге положительно сказываются на эффективности производства.

Стоит отметить, что за последний год на предприятии увеличили инкубационные возможности с 17 млн яиц до 25 млн. До 2-2,5 млн суточных цыплят используют здесь для нужд самого предприятия, остальное поголовье реализуют как в республике, так и за её пределами.

На данном этапе уже разрабатывают проект по строительству репродуктора второго уровня, что в условиях санкционного давления крайне актуально. Запустят производство инкубационного яйца в требуемых объёмах, будут поставлять для нужд других предприятий отрасли. Вскоре намерены начать строительство новых корпусов для выращивания птицы, что позволит рационально использовать потенциал в сфере инкубации и переработки.

«Сегодня предприятие располагает возможностями перерабатывать до 40 тысяч тонн мяса с выпуском сотни наименований высококачественных мясных изделий. Строительство завода по производству гранулированных комбикормов – это важное звено реализуемых на предприятии масштабных инвестиционных проектов», – отмечает Аштар Батыров.

Отметим, сегодня Дагестан обеспечивает себя мясом птицы на 57 процентов, и работа, проводимая на данном предприятии, – это крупный шаг на пути возрождения всего птицеводства республики.

Как отмечают в Минсельхозпроде РД, ввод в эксплуатацию завода по производству гранулированных комбикормов – это очередной важный этап по выводу регионального агропрома на более высокий конкурентный уровень. Взятый курс на технико-технологическую модернизацию воплощается в практику в виде реализации подобных инвестиционных проектов. По линии Минсельхозпрода республики данному проекту оказывается всемерная поддержка. Прорабатываются и другие методы поддержки актуальных инвестпроектов в АПК республики, отмечают в ведомстве.

Источник: Дагестанская правда