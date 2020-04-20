Госжилинспекция РД провела более тысячи двухсот проверок за первые три месяца текущего года

За первые три месяца текущего года в Госжилинспекцию республики поступило чуть менее тысячи трехсот обращений от населения по самым разным вопросам и проблемам.

По данным обращениям проведено более тысячи двухсот проверок и установлено шестьсот девять нарушений административного права.

Также руководство ведомства для установления обратной связи с населением организовало «Дни открытых дверей во вторую субботу каждого месяца и выездные приемные, например, в город Кизилюрт.

Инспекция проводит активную работу для недопущения распространения COVID-19. Для этого организованы периодические мероприятия для дезинфекции подъездов МКД, лестничных пролетов и тд, а для контроля за ситуацией в ведомстве создан Оперативный штаб.